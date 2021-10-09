شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن أضرم النار بمركبة آخر في جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي أن الجهات الأمنية بمحافظة صبيا تمكنت من القبض على مواطن، في العقد الرابع من العمر، قام بسكب مادة قابلة للاشتعال على مركبة مواطن آخر، وأضرم النار فيها، والهروب من الموقع.

وأضاف متحدث شرطة منطقة جازان، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته لفرع النيابة العامة.