شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية»:عدم غلق أي مساجد خلال أسبوع .. وإصابات كورونا «صفر» بين المصلين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، عدم إغلاق أي مسجد خلال الأسبوع الماضي، لعدم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشادت الوزارة بتطبيق مرتادي المساجد للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، والتي تهدف إلى سلامتهم.

ودعت الوزارة أيضا إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

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