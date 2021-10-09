عقوبة قاسية بحق الطبيب المصري الذي طلب من ممرض السجود لكلبه

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب موقع "الوطن"، عاقبت المحكمة الاقتصادية، الطبيب عمرو خيري واثنين آخرين، بالحبس لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتنمر على الممرض عادل سالم ومطالبته بنط الحبل والسجود لكلب وإلقاء التحية له.

وكان قد انتشر في سبتمبر/أيلول الماضي، على مواقع التواصل في مصر، فيديو حول إهانة أستاذ ورئيس قسم عظام، لعضو هيئة تمريض في أحد المستشفيات الخاصة.

وعلى خلفية الواقعة، قررت وزارة الصحة المصرية وقف الطبيب صاحب الواقعة عن العمل، كما تم إيقاف العمل بالعيادة مكان الواقعة داخل المستشفى، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات.

كما أكدت الوزارة أنها حريصة على الحفاظ على حقوق جميع الفرق الطبية العاملة داخل المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة، وعدم التهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

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