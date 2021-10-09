ليلة نارية من الحرائق الضخمة وانفجار الألغام غربي سوريا... صور

دبي - محمود عبدالرازق - أضخم الحرائق، اثنان اندلعا في منطقتي بيت زنتوت في جبل العذرة في ريف مدينة القرداحة، وساقية الكرت في ريف بلدة سلمى في ريف المحافظة الشمالي، وقد خرجا عن السيطرة قبل أن تتضافر جهود منظومات الإطفاء (زراعة، إطفاء، الدفاع المدني) لتضع حدا لهما صباح اليوم، ودخولهما مرحلة التبريد.

على جبهة النار المنطفئة بعد ليل طويل وشاق، يرابط أكثر من 300 من عناصر الحراج لمراقبة موقعي الحريق منعاً لتجدد اشتعال النيران.

على خطوط النار المشتعلة ليل أمس، حبس الأهالي أنفاسهم فيما كان شريط الذاكرة يعود بهم إلى الوراء، ليسترجع بحذر مثقل بالخوف والوجع سيناريو حرائق العام الماضي التي اندلعت في التوقيت نفسه، وفي المواقع نفسها.

© Sputnik . Munzer Saeed حرائق اللاذقية 8-9 أكتوبر/تشرين الأول - سوريا

تمدّد رقعة النيران على إيقاع صعوبة السيطرة على حريقي بيت زنتوت في جبل العذرة، وساقية الكرت، عزاها رئيس دائرة حراج اللاذقية المهندس باسم دوبا في حديثه لوكالة "سبوتنيك" إلى عوامل جوية ساهمت في جعل التعاطي مع الحرائق بمنتهى الخطورة والصعوبة، مدللاً بتدني نسبة الرطوبة لما دون 30%، مع حدوث هبات لرياح شرقية جافة ساهمت بسرعة انتشار النيران وصعوبة السيطرة عليها.

وفي إطار الصعوبات التي واجهت منظومة الإطفاء، أشار دوبا إلى اندلاع حريق ساقية الكرت في منطقة جروف صخرية يصعب الوصول إليها بواسطة الآليات، حيث تم التعامل معها بالأيدي العاملة.

© Sputnik . Munzer Saeed حرائق اللاذقية 8-9 أكتوبر/تشرين الأول - سوريا

وإذ لفت دوبا أيضاً إلى عدم وجود طرق حراجية في موقع حريق (ساقية الكرت)، فإنه قال: "قمنا بشق طرق بواسطة الآليات الثقيلة لتأمين وصول آليات الإطفاء والتعامل معها ، فالطرق الموجودة في المكان لم يتم ترميمها منذ عام 2011، باعتبار أن هذه المنطقة تم تحريرها حديثاً من المجموعات الإرهابية".

وأضاف دوبا: "كما واجه رجال الإطفاء خطراً كبيراً أثناء إخماد النيران، حيث انفجر 15 لغماً وقذائف غير متفجرة من مخلفات الإرهابيين"، مؤكداً عدم تضرر أي من رجال الإطفاء.

© Sputnik . Munzer Saeed حرائق اللاذقية 8-9 أكتوبر/تشرين الأول - سوريا

وأشار دوبا إلى احتراق 150دونماً في ساقية الكرت موزعة بين أراضي زراعية مهملة وبين غابة صنوبرية.

أما حريق بيت زنتوت في جبل العذرة، بيّن دوبا أن الحريق اندلع في منطقة جبلية عالية، وقد تزامن مع نشاط الرياح الشرقية ما أدى إلى سرعة انتشار النيران وتوسّع رقعتها التي تجاوزت خطوط النار المصطنعة بين بيت زنتوت ومسيت، فيما كان رجال الإطفاء يحاولون السيطرة عليها وتطويقها.

ولفت دوبا إلى أن حريق بيت زنتوت أسفر عن احتراق 200 دونم من الغابة الصنوبرية.

© Sputnik . Munzer Saeed حرائق اللاذقية 8-9 أكتوبر/تشرين الأول - سوريا

وبيّن دوبا أن اللاذقية شهدت أمس تسعة حرائق في قرى: بيت زنتوت، ساقية الكرت "رويسة حبيب"، سيانو، الشراشير، البرجان، وادي قنديل، درميني، النملة، الحكر، وقد توزعت الحرائق بين زراعية وحراجية.

© Sputnik . Munzer Saeed حرائق اللاذقية 8-9 أكتوبر/تشرين الأول - سوريا

وبيّن دوبا أن شرطة ناحية (كنسبا) ألقت القبض أمس على الشخص الذي تسبب في نشوب الحريق في قرية رويسة حبيب، والذي أشعل النار في أرضه للتخلص من الأعشاب ثم خرجت عن السيطرة لتتمدد سريعاً إلى الأراضي المجاورة.

© Sputnik . Munzer Saeed حرائق اللاذقية 8-9 أكتوبر/تشرين الأول - سوريا

بدوره، قال قائد الدفاع المدني في اللاذقية العميد جلال داوود ل "سبوتنيك": "شاركت ٧ آليات مع عناصر من الدفاع المدني في عملية إخماد حريقي جبل العذرة وساقية الكرت"، مشيراً إلى الصعوبة الكبيرة التي واجهت العناصر بسبب عدم وجود طرق حراجية وانفجار ألغام من مخلفات الإرهابيين في ساقية الكرت.

© Sputnik . Munzer Saeed حرائق اللاذقية 8-9 أكتوبر/تشرين الأول - سوريا

ونوه داوود بفعالية تدخل الطيران المروحي التابع للجيش، بالإضافة لعناصر من الجيش بدعم جهود تطويق النيران وإخماد الحرائق.

© Sputnik . Munzer Saeed حرائق اللاذقية 8-9 أكتوبر/تشرين الأول - سوريا

وكانت أعلنت (منصة الغابات ومراقبة الحرائق) التابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بعد، أن مؤشرات خطورة انتشار الحرائق في مواقع الغابات شمال غربي سوريا تشير إلى ارتفاع عام، داعية إلى عدم إشعال النار في الأراضي الزراعية للتخلص من الأعشاب، والإعلام الفوري عن أي حريق.