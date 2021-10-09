شركات الطيران الروسية تنظم رحلات نقل من المغرب

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت السفارة الروسية في المغرب، اليوم السبت، على صفحتها في "فيسبوك":
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ويتضح أن هذه الرحلات يمكن أن يستخدمها المواطنون الروس في المغرب، وكذلك المغاربة، وخاصة الطلاب الذين يدرسون في الجامعات الروسية.
وأضافت السفارة: "لشراء التذاكر وتأكيد صلاحية التذاكر التي تم شراؤها بالفعل، يرجى الاتصال بشركات الطيران المشار إليها مباشرة. يتم تنظيم السفر إلى مطار الدار البيضاء بشكل مستقل".
وقرر المغرب تعليق الرحلات الجوية مع روسيا اعتبارا من الثلاثاء بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا الاتحادية.