السعودية... القبض على وافد يجري عمليات تجميل للإبل لزيادة سعرها

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية في السعودية، المقدم محمد الشهري، إن المتهم مصري الجنسية، وفي العقد الرابع من العمر، وفقا لصحيفة "المدينة" السعودية.
© Sputnik . Mohammed al-Bakheet
وأضاف المقدم الشهري أنه تم ضبط بحوزة المتهم بعض الأدوات والمستحضرات المستخدمة في مثل هذه العمليات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الأولية بحقه ورفعها إلى الجهات المختصة.
وأوضحت شرطة المنطقة الشرقية في السعودية أن عملية القبض تمت بالتعاون مع نادي الإبل وشرطة محافظة الأحساء، والتنسيق مع شرطة منطقة الرياض.
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