إعلام: وفد عسكري سوداني زار إسرائيل سرا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "السوداني" عن مصدر عسكري، قوله إن وفدا عسكريا رفيعا، بقيادة نائب قائد قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو حميدتي، قام بزيارة سرية إلى إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن المصدر لم يكشف عن أسباب الزيارة.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "I24" الإسرائيلي، أن وفدا سودانيا ضم عسكريين كبارا زار إسرائيل سرا مؤخرا وأجرى محادثات بشأن العلاقات بين البلدين.

أضاف الموقع أن الوفد تكوّن من اثنين من كبار الجنرالات، وهم نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو حميدتي ومدير شعبة الصناعات الدفاعية مرجاني إدريس سليمان.

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق، أنها تتوقع أن يتم إبرام اتفاق سلام كامل مع السودان.

في مايو/أيار الماضي، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن عملية التطبيع مع إسرائيل مصلحة لبلاده ولا تراجع عنه.

يذكر أن السودان وإسرائيل قد أعلنا في الـ 23 من أكتوبر/تشرين الأول 2020، عن توقيع اتفاق سلام بينهما، برعاية أمريكية.

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