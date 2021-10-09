وزير الخارجية الإيراني يصل إلى مطار دمشق الدولي للاجتماع مع مسؤولين سوريين

دبي - محمود عبدالرازق - وصرح الوزير الإيراني من مطار دمشق الدولي أن الجانب الإيراني مهتم بالعلاقات مع سوريا، والاتفاقيات الثنائية بين الجانبين سيتم إنجازها بما يخدم مصلحة الشعبين، وستقف إيران في هذه المرحلة إلى جانب سوريا مثلما وقفت معها خلال حربها على الإرهاب.

وكانت قد أخبرت صحيفة "الوطن" السورية، يوم أمس، أن الوزير الإيراني يصل إلى دمشق اليوم وأن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيستقبله، وستتم مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وهذه هي الزيارة الثانية له إلى سوريا منذ توليه منصبه، وكانت الزيارة الأولى في 29 أغسطس/آب الماضي.