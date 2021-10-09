كل ما تريد معرفته حول ساعة أبل Series 6

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بينما قررت شركة أبل طرح ساعتها الجديدة Apple Watch Series 7 للبيع رسميا عبر متجرها الإلكتروني، أزالت الإصدار الأقدم من الساعة.



وكشف موقع "ذا فيرج"، اليوم السبت، عن قيام عملاق التقنيات الأمريكي بحذف الإصدار الأقدم من الساعة Series 6 من ضمن خيارات الساعات الذكية المطروحة للبيع عبر المتجر الإلكتروني.

ويضيف: حاليا يتوافر ثلاثة موديلات من ساعات أبل الذكية المتاحة عبر المتجر الإلكتروني لأبل.

الموديل الأول هو الإصدار الأحدث للساعة Watch Series 7 بتكلفة تبدأ من 399 دولارا، وموديل ساعة أبل SE، الذي أعلن عنه العام الماضي، ويتوافر بسعر افتتاحي 279 دولار.

والخيار الثالث المتوافر من موديلات ساعات أبل، هو موديل Series 3 الذي طرح للمرة الأولى منذ 3 أعوام بسعر افتتاحي 199 دولارا.

وأعلنت شركة أبل الأمريكية الشهر الماضي خلال مؤتمرها السنوي 2021 عن ساعة أبل 7 الذكية Apple Watch Series الجديدة.

وقالت الشركة إن ساعة Apple Watch Series 7 ستطرح بنهاية الخريف وبتكلفة تبدأ من 399 دولارا في خمسة ألوان مختلفة.

وتتمتع الساعة بمجموعة استثنائية من القدرات ونكشف عنها فيما يلي:

تتميز بزيادة حجم الشاشة مقارنةً بالأجيال القديمة وفقا لـaitnews وقد تمكنت أبل من فعل ذلك عبر تصغير حجم الحواف السوداء غير المستخدمة ما زاد حجم الشاشة ليصبح 41 أو 45 مم.

اعتمدت أبل على زجاج جديد لتغطية واجهة الساعة و حوافها ليصبح مقاوما للخدوش والكسور بنسبة كبيرة.

تسمح الشاشة الأكبر بزيادة حجم الأيقونات والواجهة الخاصة بالساعة.

تمت إضافة لوحة مفاتيح كاملة في واجهة الساعة ما يتيح استخدامها بسهولة للرد على الرسائل وغيرها.

تضمنت التطويرات خفض وقت شحن الساعة مع شحن MagSafe.

تضمنت الساعة الجديدة تطويرات برمجية على النظام.