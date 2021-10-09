بـ"أسعد قرار".. مدير يفاجئ 17 ألف موظف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن أندريس هولش بوفلسن، أغنى رجل في الدنمارك، اعتزامه صرف مكافأة تعادل راتب شهر لجميع موظفيه والبالغ عددهم حوالي 17 ألف شخص.



ويأتي القرار بعد ارتفاع أرباح شركة الملابس التي يمتلكها بوفلسن إلى مستوى قياسي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، الجمعة، عن بيان شركة "بست سيللر"، التي تمتلك علامات تجارية شهرية في مجال الملابس مثل جاك أند جونز وفيرو مودا، القول إن الشركة ستصرف حوالي 300 مليون كورون (46.4 مليون دولار) كمكافآت لحوالي 17 ألف موظف.

كانت الشركة قد حققت أرباحاً صافية بقيمة 3.61 مليار كورون خلال العام المالي المنتهي في يوليو/تموز الماضي.

وتزيد هذه الأرباح بنحو 9 أمثال الأرباح المسجلة خلال العام السابق عندما أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى إغلاق الكثير من متاجر الشركة.

وقال بوفلسن في بيان: "استطعنا التكيف من التحديات التي واجهناها ونجحنا في اتخاذ أكثر القرارات الصحيحة طوال الوقت" وكانت النتيجة "أفضل مما توقعنا ومما لم نكن نأمله".

ثروة بوفلسن تبلغ 10.9 مليار دولار ليكون أغنى رجل في الدنمارك ويحتل المركز 206 على مستوى العالم بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات.