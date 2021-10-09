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المكسيك.. تسجيل 7158 إصابة و489 وفاة بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكسيك.. تسجيل 7158 إصابة و489 وفاة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الجمعة، تسجيل 7158 إصابة جديدة بكوفيد-19 في البلاد و489 وفاة.

 

وأشارت الوزارة، إلى أنه وفقا للأعداد المسجلة فقد أرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 3 ملايين و714392 إصابة، فيما بلغت الوفيات 281610 حالات.

 

وشددت على أنه "من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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