شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكسيك.. تسجيل 7158 إصابة و489 وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الجمعة، تسجيل 7158 إصابة جديدة بكوفيد-19 في البلاد و489 وفاة.



وأشارت الوزارة، إلى أنه وفقا للأعداد المسجلة فقد أرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 3 ملايين و714392 إصابة، فيما بلغت الوفيات 281610 حالات.

وشددت على أنه "من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير".