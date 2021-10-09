82 دولة في قائمة أبوظبي الخضراء المعفية من الحجر الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن "القائمة الخضراء" المُحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، دعماً لتخفيف إجراءات السفر مع الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة لضمان صحة وسلامة الجميع.



وسيُعفى كافة المسافرين (المُطعمين وغير المُطعمين) القادمين من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة الحجر الصحي في الإمارة، ويجب عليهم إبراز نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 (تحليل PCR) تم استلامها في غضون 48 ساعة على الأكثر قبل موعد المغادرة، وإجراء فحص ثانٍ عند وصولهم مطار أبوظبي الدولي.

وسيُطلب من المسافرين الحاصلين على اللقاح الكامل والقادمين من إحدى دول "القائمة الخضراء" المُحدثة إجراء فحص كوفيد-19 (تحليل PCR) آخر في اليوم السادس من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي الدولي (يعد تاريخ الوصول هو اليوم الأول). أما بالنسبة للمسافرين غير المُطعمين القادمين من إحدى دول "القائمة الخضراء"، فيجب عليهم إجراء فحص كوفيد-19 (تحليل PCR) في اليوميّن السادس والتاسع من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن الدول والمناطق والأقاليم المدرجة في القائمة ستُحَدَّث دورياً بناءً على التطورات العالمية لجائحة كوفيد-19. وستُدرج أسماء الدول التي تتوافق مع المعايير الصارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتنطبق هذه الإجراءات على دول المغادرة التي يسافر منها الزوار فقط وليس على الجنسية.

ودخلت القائمة الخضراء المحدثة حيز التنفيذ الساعة 12:01 صباح اليوم، وتضم كل من:-

• إسبانيا

• أستراليا

• إستونيا

• إسرائيل

• أذربيجان

• أرمينيا

• الأردن

• الإكوادور

• ألبانيا

• البحرين

• البرازيل

• البرتغال

• البوسنة والهرسك

• التشيك

• الجبل الأسود

• الدنمارك

• السعودية

• السويد

• الصين

• الكويت

• ألمانيا

• المجر

• المغرب

• المملكة المتحدة

• النرويج

• النمسا

• الولايات المتحدة

• اليابان

• اليونان

• إندونيسيا

• أوزباكستان

• أوكرانيا

• آيسلندا

• إيطاليا

• بروناي

• بلجيكا

• بلغاريا

• بليز

• بوتان

• بورما

• بوروندي

• بولندا

• بوليفيا

• بيلاروسيا

• تايلاند

• تايوان (جمهورية الصين الشعبية)

• تركمانستان

• تشيلي

• تونس

• جزر القمر

• جزر المالديف

• جمهورية أيرلندا

• جورجيا

• روسيا

• سان مارينو

• سلطنة عمان

• سلوفاكيا

• سلوفينيا

•سنغافورة

• سويسرا

• سيشيل

• صربيا

• طاجيكستان

• فرنسا

• فنلندا

• قبرص

• قرغيزستان

• قطر

• كازاخستان

• كرواتيا

• كندا

• كوريا الجنوبية

• كولومبيا

• لوكسمبورغ

• ليختنشتاين

• مالطا

• موريشيوس

• مولدوفا

• موناكو

• نيوزيلندا

• هولندا

• هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)