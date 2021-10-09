شركة فايزر تهدد بإنهاء عمل موظفيها غير الملقحين في أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت شركة فايزر الأمريكية ضرورة تلقي كل موظفيها الأمريكيين اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الأسابيع المقبلة، مهددة بإنهاء عمل من لا يحصل على اللقاح.



وأمرت شركة الأدوية كل الموظفيها والمتعاقدين معها المقيمين في الولايات المتحدة بتلقي التطيعم الكامل بحلول 15 نوفمبر، وفقا لمذكرة داخلية صادرة يوم 21 سبتمبر وحصلت عليها قناة "نيوز شانيل 3" التابعة لشبكة "سي بي اس".

وأفادت القناة بأن هذا الطلب لا ينطبق على الأشخاص الذين لديهم إعفاءات لأسباب دينية أو طبية.

وأكدت المذكرة أن الموظفين الذين لن يلتزموا بهذا الطلب وليس لديهم أي أعفاء سيجري إقالتهم من العمل.