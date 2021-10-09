شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أزمة جديدة تضرب "أنستجرام" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

فشل بعض المستخدمين في تحميل تطبيق مشاركة الصور التابع لفيسبوك (أنستجرام) امس الجمعة.



يأتي ذلك بعد أيام من معاناة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي من انقطاع دام 6 ساعات في الخدمة بسبب خطأ خلال عملية صيانة روتينية لشبكات مراكز المعلومات.

وأظهرت بيانات من (داون-ديتكتور) الذي يراقب الإنترنت أن أكثر من 36 ألف مشكلة أبلغ عنها مستخدمون لانستجرام اليوم الجمعة.

كما تم الإبلاغ عن أكثر من 800 مشكلة في ماسنجر منصة التراسل التابعة لفيسبوك.

وتعرضت أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم لضربة مزدوجة، الثلاثاء، عندما تعطلت خدمات فيسبوك والتطبيقات التابعة لها واتساب وماسنجر، وأنستقرام ،لعدة ساعات بسبب ما قالت الشركة إنه عطل فني، واتهام موظفة سابقة في الشركة لها بأنها كانت تعطي الأولوية لتحقيق الأرباح على حساب سلامة المستخدمين.

وفيما يتعلق بانقطاع الخدمات، عادت شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "فيسبوك" للعمل تدريجيًا، بعد انقطاع كامل استمر قرابة 6 ساعات.

ضربة مزدوجة لـ فيسبوك.. خسائر أعطال وغرامة في روسيا

وفقدت الشركة، الاتصال بمستخدميها حول العالم، والبالغ عددهم 2.7 مليار خلال تلك المدة، وكذلك تعطَّلت شبكات التواصل بين موظفي الشركة أنفسهم، بحسب ما نقلته "بلومبيرج" عن مصادر بالشركة.

وتمثِّل مدَّة انقطاع الخدمة واحدة من أطول الأعطال التي تتعرَّض لها الشبكات التابعة لـ"فيسبوك"، التي تتضمَّن "فيسبوك" نفسه، و"فيسبوك ماسنجر"، و"واتساب"، و"أنستقرام".

وقال كبير مسؤولي التكنولوجيا، مايك شروبفر، في تدوينة للاعتذار عن انقطاع الخدمة: "نحن نواجه مشكلات في شبكاتنا، وتعمل الفرق بأسرع ما يمكن لتصحيح الأخطاء واستعادتها في أسرع وقت ممكن".

وقد ترك الانقطاع المفاجئ للشبكة الاجتماعية "فيسبوك"، ومنصات "أنستقرام"، و"واتساب"، و"ماسنجر"، وحتى نظام الاتصالات الداخلية للشركة "وورك بليس"، ملايين الأشخاص في أنحاء العالم بشكل غير متوقع بدون تطبيقاتهم الاجتماعية الأساسية التي يعتمدون عليها يومياً، مما أثار ردود فعل متباينة، وتقديرات بخسائر في الاقتصاد العالمي تتجاوز 100 مليون دولار لكل ساعة توقف.

ورغم عودة الخدمات عقب 6 ساعات تقريبا، استفادت المنصات الاجتماعية الأخرى من الوضع السيئ للفيسبوك، فقد أبلغت منصة "سيجنال"، للمراسلة عبر الإنترنت التي توفر تشفيرًا شاملاً، عن ارتفاع في عمليات الاشتراك في خدمتها، كما تدفق الملايين إلى تويتر للتعبير عن ردود فعلهم التي مثّلت فوضى عارمة وتباينت بين تشجيع ومزاح وامتعاض والدعوة لعودة الخدمة.

وبالنسبة لمؤسس فيسبوك والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، فقد ذكرت "بلومبيرج" أنه خسر 7 مليارات دولار بسبب عمليات بيع في سوق الأسهم بسبب توقف الخدمة.

وكانت الشركة تعاني بالفعل من انخفاض في قيمة أسهمها بعد التقرير المُسرّب لفرانسيس هوجن، وهي مديرة انتاج سابقة بموقع فيسبوك، بأن فيسبوك تختار بشكل روتيني "الربح على السلامة"؛ وأغلقت متراجعة بنحو 4.9%.

وكشفت فرانسيس هوجن، وهي مديرة انتاج سابقة بموقع فيسبوك، أنها المسؤولة عن تسريب معلومات تتعلق بعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تسببت في عاصفة من الجدل في الولايات المتحدة.

وقالت هوجن مديرة إنتاج سابقة بموقع "فيسبوك"، الثلاثاء، إن منصة "فيسبوك" لها تأثير كارثي على ديمقراطيتنا وتؤذي أطفالنا.

وأكدت المسؤولة السابقة بشركة "فيسبوك" خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي: إن المنصة تعطي الأولوية دائما للأرباح على حساب أمن المستخدمين.