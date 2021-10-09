شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تؤكد التزامها بتحقيق التكامل الاقتصادى فى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، أن إفريقيا هى "قارة المستقبل والفرص"، مشددا على ضرورة العمل على تذليل العقبات من أجل تشجيع الاستثمار فى إفريقيا خاصة فى مجال الطاقة ومساعدتها لمجابهة عواقب التحولات المناخية.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة انطلاق أعمال النسخة الثالثة من الاجتماع الوزارى "إيطاليا - أفريقيا "، أمس بالعاصمة الإيطالية روما، بحضور وفود من ما يقارب 50 دولة إفريقية، وممثلين عن الاتحاد الأفريقى ومنظمات إقليمية أخرى، إلى جانب خبراء وأكاديميين ورجال أعمال.

وأكد وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة ، الذى يترأس وفد بلاده فى الاجتماع، خلال كلمته، التزام بلاده تجاه تحقيق أهداف التكامل الاقتصادى فى أفريقيا، موضحا الفرص الهائلة التى تتيحها منطقة التبادل الحر القارية التى دخلت حيز التنفيذ بداية هذا العام.

كما نوه وزير الخارجية الجزائرى بالمشاريع التكاملية التى تسعى الجزائر لتجسيدها فى عمقها الأفريقى، بدءا بدول الجوار، والتى سيكون لها الأثر البالغ فى المساهمة فى هذ المسار التكاملى على الصعيد القارى.

وأطلع لعمامرة، بحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، الحضور أيضا على مخطط الجزائر الطموح والمشاريع المنجزة أو تلك المبرمجة فى مخطط الحكومة بغية تحقيق النمو الأخضر، موضحا الأهمية الخاصة التى يوليها الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون لمسائل الانتقال الطاقوي، والتى تم إدراجها فى صلب برنامجه، إلى جانب مسائل أخرى بالغة الأهمية على غرار الأمن الغذائى والاقتصاد الرقمي.

تجدر الاشارة إلى أنه على هامش أعمال الاجتماع، عقد وزير الخارجية الجزائرى عدة لقاءات ثنائية مع عدة رؤساء وفود أفارقة من بينهم المستشار الخاص لرئيس دولة إريتريا ووزراء خارجية مالي، زيمبابوي، أفريقيا الوسطى.