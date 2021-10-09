عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بيع جسر خشبي بـ180 ألف دولار.. ما السر

السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365

بيع جسر خشبي من الريف الإنجليزي ألهم مؤلف مغامرات الدب الصغير ويني بحوالي 180 ألف دولار، أي بما يوازي ضعف التقديرات الأولية، خلال مزاد في بريطانيا.



وأعرب جيمس رايلاندز القيّم على هذا المزاد الذي نظّمته دار "سامرز بلايس أوكشنز" عن سعادته "لبيع قطعة من التاريخ الأدبي"، وقت الإعلان عن نتيجة المزايدات الخميس.

وقدّر السعر الأولي لهذه القطعة بما بين 40 و60 ألف جنيه إسترليني. وهي بيعت في نهاية المطاف بسعر 131 ألف جنيه إسترليني (179167 دولارا).

وكان آلن ألكسندر ميلن مؤلّف شخصية هذا الدبّ الصغير المكتنز البطن يحبّ هذا الجسر الواقع في غابة آشداون في جنوب شرق إنجلترا. وهو كان يلعب مع ابنه في محطيه لعبة من تأليفهما اسمها "بوستيكس" يرميان فيها قصبات عبر الجسر.

وذاع صيت الجسر المشيّد في العام 1907 والمعروف باسم "بوسينجفورد بريدج" بعد ظهوره في قصّة ويني ذي بو الموجّهة للأطفال. وهو قد سمّي رسميا "بوستيكس بريدج" سنة 1979.

وبعدما زاره آلاف الزوّار، فكّك سنة 1999 وحلّ جسر جديد محلّه بدعم مالي من مجموعة "ديزني" التي حوّلت القصّة إلى فيلم شهير.

وطرح الجسر الأصلي في مزاد بعد ترميمه وسدّت الفجوات بخشب سنديان من المنطقة.

ويعتزم صاحبه الجديد وضعه في حديقة دارته في جنوب شرق إنجلترا.