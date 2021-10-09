شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى قيس سعيد يعفى رئيس هيئة السكة الحديد من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الرئيس التونسى، قيس سعيد، إعفاء رئيس هيئة السكك الحديدية التونسية من مهامه، وجاء ذلك على هامش زيارته للمصابين في حادث تصادم قطارين جنوب تونس مساء أمس الخميس بمستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.



وذكر بيان أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية أمس الجمعة، أنه سيتمّ الإعلان عن تعيين رئيس مدير عام جديد للشركة الوطنية للسكك الحديدة التونسية إثر تشكيل الحكومة.

أفادت الصفحة الرسمية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية: Sncft، بوقوع حادث تصادم قطارين أسفر عن 33 حالة إصابة.

وقالت الصفحة الرسمية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، إنه جدّ مساء الخميس 07 أكتوبر 2021 على الساعة 19 و 20 دق على مستوى محطة مقرين الرياض حادث لحاق قطار الأحواز الجنوبية القادم من محطة الرياض في اتجاه محطة تونس بقطار الخطوط البعيدة القادم من محطة قابس والمتوقف بمحطة مقرين الرياض.

وتابعت: أسفر الحادث في حصيلة أولية عن إصابة 33 مسافرا بإصابات متفاوتة الخطورة وقد تم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفيات لتلقي الاسعافات.

وأضافت: وإذ تأسف الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لوقوع هذا الحادث، فإنها تتمنى الشفاء العاجل للمصابين و تعلم أنها قد شرعت في إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات كما تثني على التدخل العاجل للحماية المدنية والسلط اﻷمنية.



سكك حديد تونس



وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، بحث مساء الخميس، مع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، الوضع الاقتصادي والمالي في تونس والإصلاحات الضرورية العاجلة التي يجب اتخاذها بالتوازي مع الإصلاحات السياسية لتحقيق التنمية، علاوة على بحث موقف الدين العام.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي بقصر قرطاج الرئاسي لمحافظ البنك المركزي التونسي.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - التصوّرات الممكنة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، لا سيما في ظل وجود مؤشرات إيجابية حول بداية استئناف عدّة قطاعات اقتصادية لحركتها الطبيعية، فضلا عن مناقشة علاقات تونس مع الهيئات الدولية المانحة في الفترة القادمة.

