شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تطبيق انستغرام للعمل بعد عطل مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت منصة انستغرام، عن عودة التطبيق للعمل بعد عطل جديد استمر لساعات.

وقال التطبيق عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أنه قد تم إصلاح المشكلاتا لتقنية التي أدت لتعطله منذ قليل.

كما قدم اعتذاره لجميع المستخدمين، شاكراً لهم صبرهم على العوائق التي حالت بينهم وبين الدخول لحساباتهم.