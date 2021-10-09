شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: سقوط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبد الله بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن العميد الركن تركى المالكي، اليوم الجمعة ، سقوط مقذوف معادٍ أطلقه الحوثيين على مطار الملك عبدالله بجازان فى السعودية، والذى يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأشار المالكى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إلى وجود 5 إصابات طفيفية بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، وأن الحادث يجرى متابعته من الجهات المختصة.