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التحالف العربى: سقوط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبد الله بالسعودية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن العميد الركن تركى المالكي، اليوم  الجمعة ، سقوط مقذوف معادٍ أطلقه الحوثيين على مطار الملك عبدالله بجازان فى ، والذى يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأشار المالكى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إلى وجود 5 إصابات طفيفية بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، وأن الحادث يجرى متابعته من الجهات المختصة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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