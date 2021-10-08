شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعطل «انستغرام».. «فيسبوك» يقر بوجود مشكلة فى تطبيقاته والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أكد موقع فيسبوك، أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقات الشركة ومنتجاتها، مؤكداً أن هناك محاولات جادة لمعالجة تلك المشكلات سريعاً.
وفي السياق ذاته، تصدر هاشتاج Instagramdown “عطل انستجرام” موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد مزاعم العديد من المستخدمين عن مجابهتهم مشاكل تقنية عند استخدام الموقع.
ونشرت وكالة رويترز أن بعض مستخدمي انستجرام وفيس بوك ماسنجر يواجهون صعوبة التعامل مع التطبيقات خاصة في تحميل الصور ويتوقعون حدوث عطل بالموقع.
وتسائل العديد من مستخدمي تويتر عن تواجد عطل جزئي في موقع انستجرام، توجسا من أن يتبع ذلك عطل كلي يماثل ذلك الذى أصاب فيسبوك وواتساب انستجرام قبل يومين
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