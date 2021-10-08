شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إصابات جراء سقوط مقذوف معاد على مطار الملك عبدالله بجازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن ‏التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، سقوط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله في جازان أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وتسبب المقذوف في 5 إصابات خفيفة.

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