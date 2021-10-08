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"فيسبوك": بعض المستخدمين يواجهون صعوبة بالوصول لخدماتنا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت مجموعة ”فيسبوك“ لخدمات التواصل الاجتماعي، أن بعض مستخدميها يواجهون مشاكل في الوصول إلى خدماتها، بعد أيام فقط من انقطاع كبير فيها.

 

وقال متحدث باسم المجموعة، لوكالة ”فرانس برس“: ”ندرك أن بعض الأشخاص والشركات، يواجهون مشاكل في الوصول إلى منتجات فيسبوك“.

 

وأضاف: ”نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج“.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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