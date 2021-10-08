- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "فيسبوك": بعض المستخدمين يواجهون صعوبة بالوصول لخدماتنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021
الخليج 365- متابعات
أعلنت مجموعة ”فيسبوك“ لخدمات التواصل الاجتماعي، أن بعض مستخدميها يواجهون مشاكل في الوصول إلى خدماتها، بعد أيام فقط من انقطاع كبير فيها.
وقال متحدث باسم المجموعة، لوكالة ”فرانس برس“: ”ندرك أن بعض الأشخاص والشركات، يواجهون مشاكل في الوصول إلى منتجات فيسبوك“.
وأضاف: ”نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج“.