شيخ الأزهر يتحدث لإذاعة الفاتيكان عن سر علاقته بالبابا في أول حوار من نوعه

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان للأزهر الشريف عبر "فيسبوك"، تناول الحوار تاريخ العلاقات بين الأزهر والفاتيكان وأسس العلاقات بينهما وفترات توقفها وأسباب عودتها على يد الإمام الأكبر والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وكذا مبادرات الأزهر للحوار مع الفاتيكان.

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وأوصى شيخ الأزهر خلال الحوار، كل من يريد أن يتعرف على تفاصيل القصة الكاملة بقراءة كتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب" لمؤلفه المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للأخوة الإنسانية، والمستشار التشريعي السابق لشيخ الأزهر.

وتحدث الطيب خلال اللقاء الإذاعي عن تأثير نشأته في الأقصر على مسيرته الشخصية وطريقة قيادته لمؤسسة الأزهر الشريف، وسر تمسكه بالحوار مع أتباع الرسالات السماوية.

كما تطرق إلى حقوق المرأة في الإسلام، والفرق بين الحقوق التي كفلها الإسلام في ظل بيئة يُشكل الدين فيها أساسا لا يهتز في بناء ثقافتها وأنماط حياتها، وبين حقوق صاغتها الحضارات المعاصرة وأعطتها للمرأة بعد ما ضربت بأخلاق الدين ومشاعر الفطرة الإنسانية عرض الحائط، على حد وصف البيان.

يزور شيخ الأزهر إيطاليا منذ الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول، حيث يحضر قمتي قادة الأديان للتعليم والمناخ، كما أجرى لقاءات متنوعة مع عدد من القيادات الدينية والشخصيات السياسية والرئيس الإيطالي سيرغيو ماتاريلا.

كما شهد الاجتماع الدولي "الصلاة من أجل الإنسانية" بحضور بابا الفاتيكان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وذلك في إطار جولات الإمام الأكبر الخارجية لنشر ثقافة الحوار والتعايش بين أتباع الرسالات السماوية، وترسيخ الدور العالمي للأزهر الشريف في نشر السلام وإظهار الصورة الصحيحة لـ"سماحة الإسلام"، بحسب البيان.

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