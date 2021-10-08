شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال فى محافظات الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الرصاص المطاطى وقنابل الغاز المسيلة للدموع خلال مواجهات مع الفلسطينيين فى محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع الاحتلال، فى بلدة بدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة وذلك بعد أن اقتحم جيش الاحتلال منطقة الكرم بالبلدة، وأطلقه الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المحتجين على اقتحام البلدة.

وفى محافظة نابلس الشمالية، أصيب عشرات المواطنين بينهم صحفي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة (بيتا) جنوبًا، وقرية بيت دجن شرقًا.

وقال أحمد جبريل، مدير الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر الفلسطينى فى محافظة نابلس، إن الصحفى أصيب بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، فيما أصيب مواطن بقنبلة غاز بالقدم، إضافة إلى 34 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، فى بلدة بيتا.

وأضاف جبريل أن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، إضافة لإصابة خمسة آخرين بالاختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال فى قرية بيت دجن.

وفى مُحافظة قلقيلية، بشمال غرب الضفة، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة ، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلى مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما لصالح مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضى القرية.

واندلعت المواجهات مع جنود الاحتلال بعد انطلاق المسيرة وأطلق الجنود الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، مما أدى لإصابة 3 فلسطينيين بالرصاص المعدني، جرى علاجهم ميدانيا.

وردد المشاركون فى المسيرة الشعارات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال، وطالبوا بتصعيد المقاومة الشعبية فى جميع محافظات الوطن.