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الدفاع الجوى السورى يتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف مطار التيفور بريف حمص

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء السورية، أن وسائط الدفاع الجوى فى الجيش العربى السورى تصدت لعدوان إسرائيلى بالصواريخ استهدف مساء اليوم  الجمعة  مطار التيفور بريف حمص الشرقى وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

 

وذكرت الوكالة أن العدوان أدى إلى إصابة 6 جنود سوريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

 

وفى أول سبتمبر الماضى، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في ريف حمص الشرقي، مضيفة:" الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات إسرائيلية على مطار التيفور والخسائر تقتصر على الماديات".

 

وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في ريف حمص الشرقي، ووصفت تلك المعلومات بأنها "أولية" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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