شكرا لقرائتكم خبر عن فرار آلاف المهاجرين غير الشرعيين من مركز غوط الشعال فى طرابلس الليبية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام ليبية، بفرار جماعى لآلاف المهاجرين غير الشرعيين من مركز غوط الشعال فى طرابلس وانتشارهم فى كل الشوارع والأحياء المجاورة.

وأضافت المصادر نفسها، بحسب "روسيا اليوم"، أن أصوات أعيرة نارية سمعت بوضوح فى منطقة غلط الشعال.

وفى المقابل قالت قناة "218" الليبية، إن إدارة مركز التجميع والعودة فى طرابلس أطلقت سراح المهاجرين المحتجزين لعجزها عن توفير احتياجاتهم الأساسية من أكل وشرب، بعد ازدياد عدد المحتجزين عقب الحملة الأمنية بقرقارش.

إلى ذلك، أفاد موقع "المرصد" بأن قوات الأمن اعتقلت مجددا مجموعة من الفارين من مركز غوط الشعال للمهاجرين فى جزيرة الغيران غرب طرابلس.

يذكر أن وزارة الداخلية الليبية شنت حملات أمنية مكثفة طيلة الأسبوع الماضى لتعقب المهاجرين غير النظامين وألقت القبض على المئات بالعاصمة طرابلس.