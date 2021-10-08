اخبار الخليج

تركي آل الشيخ: “6” مليار ريال الدخل المباشر والغير مباشر لموسم الرياض الماضي

0 نشر
صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – عبدالله الطيار : أكد رئيس مجلس هيئة الترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ وصول الدخل المباشر والغير مباشر لموسم الرياض الماضي لـ 6 مليار ريال. وقال آل الشيخ في تغريدة له على حسابة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر:”تعلمت من سيدي الله يحفظه أن لغة الأرقام هي الأهم … في موسم الرياض الماضي وصل الدخل المباشر وغير المباشر 6 مليار ريال وسط إنفاق 3.1 مليار، ولأن طموحنا عالي و بإنفاق أقل نتوقع نتجاوز هذا الرقم بإذن الله هذا الموسم بهمة إخواني وخواتي السعوديين.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا