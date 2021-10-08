شكرا لقرائتكم خبر عن عطل جديد يضرب «انستغرام» وتخوف من توقف «واتساب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضرب عطل مفاجئ اليوم الجمعة، تطبيق التواصل الاجتماعي “انستغرام” ما أدى إلى توقف معظم الحسابات عن العمل.

وقال موقع (downdetector) إن تقارير تشير إلى التطبيق يواجه مشاكل تمنع المستخدمين من التصفح.

وأبدى عدد من المستخدمين تخوفهم من تكرار التعطل الذي ضرب عدداً من التطبيقات منذ أيام وشملت واتساب وفيسبوك وانستغرام وغيرها.