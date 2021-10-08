السيسي يترك رسالة خطية إلى العاملين في أحد المشاريع الجديدة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب السيسي على لوحة المشروع: "خالص تقديري وشكري لهذا الجهد العظيم في إنشاء هذا المحور الهام والحمد لله رب العالمين"، بحسب بيان رسمي من رئاسة الجمهورية المصرية.

ويربط طريق وصلة أم القمر بين طريق القاهرة/ الإسماعيلية وطريق القاهرة/ السويس حتى طريق العين السخنة، وطريق خدمة المحاجر.

ويتضمن الطريق 3 حارات مرورية لكل اتجاه، وبإجمالي قطاعات بطول 102 كيلو متر.

والغرض من طريق وصلة أم القمر هو التسهيل من خدمة حركة شاحنات النقل الثقيل، التي تنقل حمولات المواد الخام المستخرجة من المحاجر في تلك المنطقة الي المناطق الصناعية والاستثمارية بالقاهرة والمدن الأخرى.

وشملت جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، تفقد الكوبري الذي يمر أعلى تقاطع طريق وصلة أم القمر مع طريق القطامية/ العين السخنة.

وعلق الرئيس المصري على المشروع للعاملين والقائمين عليه أن "تكلفته باهظة جدا بسبب شق طريق مثل هذا لخدمة النقل والحركة والمحاجر".

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