شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى يسمح لعمه رفعت الأسد بالعودة إلى دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد رفعت الأسد عم الرئيس السورى، بشار الأسد، ظهر أمس إلى دمشق، بعد أن أمضى قرابة أكثر من 30 عاماً فى أوروبا معارضاً.

وبحسب صحيفة الوطن السورية، رفعت الأسد وصل إلى دمشق وذلك منعاً لسجنه فى فرنسا بعد صدور حكم قضائى وبعد مصادرة ممتلكاته وأمواله فى اسبانيا أيضاً.

وقالت مصادر أن الرئيس بشار الأسد ترفع عن كل ما فعله رفعت الأسد وسمح له بالعودة إلى سورية مثله مثل أى مواطن سورى آخر ولن يكون له أى دور سياسى أو اجتماعي .