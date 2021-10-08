شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي: لن نتسامح مع أي انتهاك للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، عدم التسامح مع أي انتهاك للعملية الانتخابية، مشيرا إلى إضافة 12 مليار دولار إلى احتياطي الدولة.

وقال الكاظمي، في كلمة نقلته قناة (الإخبارية العراقية)، "إنه تم توفير كل المتطلبات الضرورية لإنجاح الانتخابات... ولن نتسامح مع أي انتهاك لعملية الانتخابات".

وأضاف أن العراق ليس حديقة لأحد وعلى رجل الدولة تقديم البلد على حزبه، مشيراً إلى أن الحكومة واجهت اتهامات وتشكيك وأكاذيب من جهات متربصة.

ولفت الكاظمي إلى أن المؤشرات الاقتصادية كانت تلوح بعجز مالي كبير، لكن استطاعت الحكومة إضافة 12 مليار دولار الى احتياطي الدولة، مضيفا أنه خلال عام تم بذل جهود استثنائية لمواجهة الأخطاء الكارثية بسبب سوء التخطيط في السنوات الماضية، بالإضافة إلى إطلاق خططًا استثمارية كبيرة واستقطاب شركات عالمية، وإحياء مشروع ميناء الفاو الكبير ليكون واحداً من أهم موانئ المنطقة.

وعن مكافحة الإرهاب، قال الكاظمي إن القوات الأمنية نجحت بتصفية أبرز الشخصيات الإرهابية، مؤكداً "لم نتردد بمواجهة السلاح المنفلت واعتقلنا العشرات".