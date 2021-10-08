شكرا لقرائتكم خبر عن مصنع لإنتاج 180 مليون طوبة بالرياض.. بناء أكبر مدينة طينية بالعالم في الدرعية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن رئيس شركة الدرعية للتطوير، جوناثان تيمز، إنه تم إنشاء مصنع في شمال الرياض لإنتاج 180 مليون طوبة من الطين، وذلك لبناء أكبر مدينة طينية بالعالم في الدرعية.

وقال “تيمز” خلال لقاء عبر قناة “العربية”، أنه جار بناء بوابة الدرعية بطوب طيني مصنوع يدوياً، كما كان يتم صنعه في المملكة قبل ما يزيد على 300 عام.

وأوضح أن الدرعية ستضم في مختلف أنحائها 38 فندقاً، من بينها 15 فندقاً في مشروع البوابة الذي سيتم الانتهاء منه بحلول عام 2024، إلى جانب 26 من الأصول المبنية بينها 6 متاحف رئيسية.

وأشار إلى أن البوابة ستضم مشروعاً رئيسياً لتجارة التجزئة في الدرعية سكوير، وأكاديمية للتعليم، إلى جانب جامعة الملك سلمان، وغير ذلك من المشاريع والمرافق.