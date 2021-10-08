شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار قمعي ببحر جازان.. وصاعقة رعدية تضرب محلاً تجارياً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لإعصار قمعي تشكل ببحر جازان ، وسط الأمطار التي تشهدها سواحل منطقة جازان منذ ظهر اليوم الجمعة.

وأظهرت المقاطع المصورة تشكل الإعصار “القمعي” قُبالة أحد الشواطئ بجازان، ويتوسط سحابة كثيفة وقت هطول الأمطار.

من جهة أخرى وثق مقطع فيديو محلاً تجارياً بجازان بعد أن ضربته صاعقة رعدية، فيما لم يسفر الحادث عن أي إصابات تذكر.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان وعسير، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.