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محمد بن زايد يعلق على جناح السعودية في "إكسبو 2020 دبي"

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دبي - محمود عبدالرازق - وأكد ابن زايد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه سعد بزيارة جناح المملكة، والذي وصفه بأنه "إضافة قيمة ومتميزة لمعرض إكسبو تجسد تاريخ المملكة العريق ومسيرتها ورؤيتها الطموحة للمستقبل".

​وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، زار جناح المملكة العربية في معرض دبي إكسبو 2020، وأشار إلى أنه ثاني أكبر أجنحته.

© AFP 2021 / STR

كما لفت إلى أن جناح السعودية في المعرض "يعكس الرؤية السعودية الملهمة للمستقبل"، بحسب تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وختم حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، تغريدته "بترحيبه بالمملكة في بلدهم وعبر هذه المنصة الثقافية العالمية".

يشار إلى أن ، الأمير آل سعود، زار جناح بلاده في معرض "إكسبو 2020 دبي"، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019.

وانطلق معرض "إكسبو 2020 دبي" في دبي، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وسيستمر حتى 31 مارس/ آذار 2022 المقبل.

© Sputnik

"إكسبو 2020 دبي" إنفوجراف

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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