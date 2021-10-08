محمد بن زايد يعلق على جناح السعودية في "إكسبو 2020 دبي"

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد ابن زايد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه سعد بزيارة جناح المملكة، والذي وصفه بأنه "إضافة قيمة ومتميزة لمعرض إكسبو تجسد تاريخ المملكة العريق ومسيرتها ورؤيتها الطموحة للمستقبل".

​وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، زار جناح المملكة العربية السعودية في معرض دبي إكسبو 2020، وأشار إلى أنه ثاني أكبر أجنحته.

© AFP 2021 / STR

كما لفت إلى أن جناح السعودية في المعرض "يعكس الرؤية السعودية الملهمة للمستقبل"، بحسب تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وختم حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، تغريدته "بترحيبه بالمملكة في بلدهم وعبر هذه المنصة الثقافية العالمية".

يشار إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، زار جناح بلاده في معرض "إكسبو 2020 دبي"، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019.

وانطلق معرض "إكسبو 2020 دبي" في دبي، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وسيستمر حتى 31 مارس/ آذار 2022 المقبل.