شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات العراقية: قواتنا أدلت بأصواتها في الانتخابات بالتزام وانتظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية أدلت بصوتها وينتظرها استحقاق وطني بحماية التصويت العام.

وذكر صالح في تغريدة له أن "قواتنا الأمنية البطلة تُدلي بصوتها في الانتخابات، وينتظرهم استحقاق وطني بحماية المواطنين في التصويت العام".

وأضاف، أنه "في هذه المناسبة نستذكر باعتزاز بسالة وتضحيات الأجهزة الأمنية بكافة تشكيلاتها في مقارعة الإرهاب والانتصار عليه، ودعم الخيار الديموقراطي الدستوري لبلدنا عبر الانتخابات الحرة".

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي: "أكمل أبطالنا في القوات الأمنية والعسكرية الإدلاء بأصواتهم في التصويت الخاص، بالتزام وانتظام ومسؤولية، كما كانت كل الإجراءات ناجحة في تأمين نزاهة وعدالة التصويت الخاص".

وكتب على صفحته بموقع تويتر: "خطوة اولى ناجحة باتجاه مشاركة واسعة لشعبنا في التصويت العام، لاستكمال الواجب الوطني وصنع التغيير."

وبدأت صباح اليوم الجمعة عملية التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، والتي يحق فيها لمليون و 196 ألفاً و 453 ناخباً التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في عملية التصويت الخاص لأفراد قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، في مستهل الانتخابات العامة البرلمانية التي ستبلغ ذروتها في البلاد يوم الأحد المقبل.