فعاليات القافلة الزراعية الارشادية تتواصل وسط اقبال كبير من الزوار والمهتمين

الكويت - هبة التوبجي -

تواصل القافلة الزراعية الارشادية والتي انطلقت يوم امس تحت رعاية صاحب السمو الملكي امير منطقة عسير, فعالياتها لليوم الثاني على التوالي وسط اقبال كبير من الزوار من مزارعين ومهتمين.

وشهدت قعاليات اليوم الثاني عدد من ورش العمل تمحورت حول المحاصيل الزراعية والميز النسبة التي تختص بها منطقة عسير من الفواكه موسمية كالعنب والرمان والتين اضافة الى القمح والبُن, وكذلك التمور في محافظة بيشة, فيما اقيمت يوم امس عدد من الورش تركزت على الممارسات الزراعية السليمة لأشجار الفواكه وايضا طرق وأساليب تربية النحل.

يذكر ان القافلة الزراعية الارشادية يشارك بها عدد من الجهات من وزارة البيئة والمياه والزراعة ابرزها الادارة العامة للخدمات الزراعية, الادارة العامة للثروة الحيوانية, ادارة سلامة المنتجات الزراعية, ادارة المناحل وانتاج العسل, وادارة الزراعة العضوية, وكذلك عدد عدد من المراكز الوطنية للبحوث, فيما يشارك من خارج الوزارة العديد من الجامعات السعودية والغرف التجارية وشركات الانتاج الزراعي والحيواني والمجالس التعاونية, اضافة الى صندوق التنمية الزراعية والمؤسسة العامة للري.