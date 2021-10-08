جناح العراق يهدي زوار معرض الرياض الدولي للكتاب منتجاته الثقافية

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : قدم جناح العراق في معرض الرياض الدولي للكتاب2021 -الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأدب والنشر والترجمة- إهداءاته ومؤلفاته، حيث شملت مجلات وكتبا في فنون شتى من عدة دُور نشر عراقية.

وقال ممثل الجناح العراقي جنيد عامر: “نشاهد اليوم كرم وبوادر المملكة تجاه شقيقتها العراق، اللتين تعدّان قلبان في جسدٍ واحد، حيث يعد إهداء المؤلفات العراقية للزوار رداً لهذه السخاء والجود الذي عايشناه في المملكة”، موضحاً أن عملية الإهداء مستمرة في أوقات مختلفة تحت متابعة وزير الثقافة العراقي.

وأضاف: ” حلّت العراق على معرض الرياض للكتاب كضيف شرف؛ لتعبيد طرق التعاون والثقافة بين البلدين ، ويوجد في الجناح كتب منوعة وغنية صادرة عن دُور نشر عراقية، مثل دار الشؤون الثقافية العامة، والهيئة العامة للآثار والتراث، ودار الثقافة والنشر الكردية، ودار المأمون للترجمة للنشر والترجمة”.

وأكد ممثل الركن رقي ذائقة القارئ السعودي، حيث تتبادر الأسئلة والاستفسارات عن عناوين كتب، ودُور نشر بالتحديد، الأمر الذي يدل على متابعة المثقف السعودي للثقافة بشكلٍ عام، وللثقافة العراقية بشكلٍ خاص.