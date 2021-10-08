مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات باليمن

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، وجرى خلال الفترة من 23 حتى 29 سبتمبر 2021م، فرز 4.430 طفلا، وتقديم العلاج لـ 333 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 463 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 776 طفلا لوقايتهم من سوء التغذية، فيما جرى فرز 2.570 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 587 حالة، فيما حصلت 2.153 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI) ، واستفادت 10.323 مراجعة من أنشطة التوعية، و 1.482 مستفيدة من ركن المشورة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.