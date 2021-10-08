الوزير فياض: لمست رغبة صادقة بالإسراع في استجرار النفط والغاز إلى لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال فياض: "لمست لدى كل المسؤولين الرسميين في كل من مصر والأردن، إضافة الى وزير الطاقة السوري الذي كان حاضراً ايضاً، الرغبة في تذليل كل العقبات، الفنية وغير الفنية، ومنها الضرورات التجارية للتعاقد مع الجهات المختلفة لاستجرار ​الغاز​ من مصر والكهرباء من الاردن عن طريق سوريا. الجميع يعمل على هذا الموضوع بجدية، في سبيل تأمين تغذية إضافية ل​كهرباء لبنان​ كي يتمتع الناس ببعض الساعات الإضافية للتغذية، إلا إن الأمر مرتبط بالتمويل المنتظر من ​البنك الدولي​".

وأضاف: "التقيت بمسؤول من البنك الدولي لمنطقة ​الشرق الأوسط​، ونقل لي العزم على انهاء العملية عبر تقديم كل التسهيلات اللازمة للبنان".

وتابع: "يمكن ملاحظة التحسن الكبير الذي طرأ على الأسواق، ففي مقابل ارتفاع السعر، تم منع الهدر وخفت الطوابير على المحطات، كما وضعنا النقاط على الحروف في ما خص الالتباس الذي حصل في الأيام الماضية وإعادة الاوضاع إلى مجراها الطبيعي".

أما عن الوقت اللازم للقدرة على استجرار الغاز إلى لبنان، فقال الوزير فياض: إنه "كان يرغب لو يتم ذلك خلال أيام، إنما العمل يجري على أن يكون خلال أشهر قليلة".