شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عنصرين اثنين وإصابة 39 آخرين من الشرطة العراقية فى حادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية المرور العامة فى العراق، اليوم الجمعة، مصرع شخصين وإصابة 39 منتسبا من الشرطة الاتحادية إثر حادث تصادم 4 مركبات على طريق كركوك صلاح الدين، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت المديرية فى بيان إنه "وقع حادث مرورى صباح اليوم الجمعة بين أربعة مركبات الأولى المسببة بالحادث نوع تريلا (سايلو) محملة بمادة الإسمنت وبين ثلاث مركبات تابعة للشرطة الاتحادية الأولى نوع (فورد) حكومى والمركبة الثانية نوع (ميتسوبيشي) حكومى والمركبة الثالثة نوع (كوستر) تقل منتسبين شرطة اتحادية".

وأوضحت المديرية عن أسباب الحادث أنه "نتيجة السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة الأولى الكبيرة نوع (سايلو) ونتيجة عدم مراعاة وزن الحمولة فقد السيطرة على المركبة ولكون الطريق ذات ممر واحد فى الاتجاهين أدى إلى اعتراض المقطورة الطريق مما أدى إلى اصطدام المركبات بالمقطورة حيث نتج عن الحادث كحصيلة أولية وفاة شخصين وإصابة 39 منتسبا من أبطال الشرطة الاتحادية".