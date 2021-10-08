شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن إغلاق صناديق الاقتراع فى التصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت، مساء الجمعة، صناديق الاقتراع الخاص فى عموم العراق، والذى شمل منتسبى الأجهزة الأمنية (باستثناء الحشد الشعبي)، والنزلاء والنازحين، ضمن الانتخابات البرلمانية المبكرة، بحسب وكالة الانباء العراقية "واع".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، للتصويت الخاص فى تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت بغداد فى أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

ويشمل التصويت الخاص منتسبى الأجهزة الأمنية والنزلاء والنازحين، فيما يجرى الاقتراع العام يوم الأحد المقبل فى عموم العراق والذى يتنافس فيه 3249 مرشحا و21 تحالفا، و109 أحزاب.

وبلغ عدد الناخبين العسكريين مليونا و75 ألفا و727 ناخبا، فيما تم الاقتراع فى 595 مركزا تضم 2548 محطة موزعة بين المحافظات.

أما عدد النازحين الذين يحق لهم التصويت، فقد بلغ 120126 نازحا فى 86 مركزا انتخابيا، فيما تبلغ أعداد السجناء الذين يحق لهم الاشتراك فى الاقتراع الخاص أكثر من 600 سجين.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فى بيان، أن "أكثر من 435 ألف ناخب شاركوا بالتصويت الخاص حتى منتصف النهار"، مبينة أن "نسبة المشاركة بالتصويت الخاص فى محافظة البصرة حتى الساعة 12 ظهرا بلغت 41%".

وأكدت بعثة الأمم المتحدة فى العراق فى بيان لها، أنه "لم يتم تسجيل شكوى من أحد مراقبى الأمم المتحدة تتعلق بمخالفات انتخابية فى التصويت الخاص".

ويشرف على الانتخابات 715 مراقبا دوليا ينتشرون فى جميع محطات الاقتراع.

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء، أن "الكاظمي، وجه أبناء القوات الأمنية، بعدم الخضوع لأى استفزازات أو تهديدات جانبية من بعض الجهات بغية التأثير على خياراتهم".