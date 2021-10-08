شكرا لقرائتكم خبر عن شخص يشعل النار في سيارة أثناء توقف صاحبها للصلاة بجازان ويفر هارباً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة قيام شخص بإشعال النار في سيارة مواطن متوقفة بأحد شوارع بجازان، ثم لاذ بالفرار.
وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة ،أمس الخميس، الشخص الذي أضرم النار في السيارة، حيث شوهد يدور حولها، وفجأة اندلعت النيران في المركبة وفر الفاعل هاربا من الموقع.
وأشار رواد مواقع التواصل إلى أن صاحب المركبة كان قد تركها ليذهب لأداء الصلاة.
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