شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية: الأمور تسير لإعادة لبنان إلى دوره الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي، التقيت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي صباح اليوم، وأطلعته على مسار عمل الحكومة وطمأنته بأن الأمور ستسير في طريق إعادة لبنان إلى دوره الاقتصادي، كما تحدثنا عن الشأن الإجتماعي، ونقل البطريرك بدوره الهواجس الإجتماعية والمعيشية، خصوصا شؤون المزارعين وكيفية معالجتها، وفق بيان صحفى.

وعن الأوضاع المزرية التي يعيشها اللبناني، أكد ميقاتي "لا نفوت فرصة إلا ونكون فيها مع هموم الناس وأنا أعرف هذه الهموم الكبيرة، ونحن نسعى لكن بصراحة العين بصيرة واليد قصيرة، اذ لدينا مشكلات كثيرة ونسعى لحلها بروية، وقد اتخذ وزير الطاقة بالأمس اجراءات سريعة وقام بجولات على المحطات ونحن نلاحق كل المخالفات.

وحول فتح أبواب السعودية أمامه قال :" أنا باعتقادي أن السعودية هي قبلتي السياسية والدينية وبالتالي لم تقفل أبوابها بأي حال، وعندما أؤدي صلواتي الخمس يومياً اتجه نحو القبلة في السعودية".

وبالنسبة إلى التهديد الذي تلقاه المحقق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المسئول عن ملف جريمة مرفأ بيروت، قال: لقد استفسرنا عن هذا الموضوع ولا شيء مؤكدا، التعليق الذي حصل قام به وزير العدل، وقد إتخذت الإجراءات اللازمة لإضافة الأمن والحراسة للقاضي البيطار، لكن أقول إنه يجب أن نميز بين الشعبوية والقانون والدستور، ويجب أن نتصرف بروية بعيدا عن الشعبوية لأننا نريد الوصول الى الحقيقة.