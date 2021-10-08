شكرا لقرائتكم خبر عن مُستوطنون يقتلعون 100 شجرة زيتون في محافظة الخليل الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتلع مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، أكثر من 100 شجرة زيتون في منطقة الطيبة ببلدة ترقوميا شمال غربي الخليل.

وقال أحد المزارعين إن مستوطني "أدورا" الُمقامة عنوة على أراضي المواطنين، أقدموا على تقطيع واقتلاع أكثر من 100 شجرة زيتون بعمر ثلاث سنوات، في منطقة الطيبة فرش الهوى على الطريق الالتفافي باتجاه معبر ترقوميا، مبينًا أن مساحة الأرض تزيد عن 20 دونما، وأن هذه المرة الخامسة التي يتم فيها تقطيع الأشجار في تلك المنطقة.

وأشار إلى أن المستوطنين يهددون المواطنين والمزارعين في المنطقة بالقتل، ويعتدون عليهم وعلى مزروعاتهم وممتلكاتهم، لدفعهم للرحيل عنها للاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

وأعرب عن مخاوف كبيرة لدى المواطنين على حياتهم، نتيجة استمرار اعتداءات المستوطنين، والتي تتم بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا تمسكهم بأرضهم، ومطالبا المؤسسات الحقوقية والدولية بتوفير الحماية للمزارعين وممتلكاتهم.