شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى ينعى وفاة الفنان رابح درياسة: أبهج أجيال من المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، وفاة الفنان رابح درياسة، قائلا: "تفقد الجزائر برحيل الأستاذ المرحوم رابح درياسة، أحد روافد الوطنية، وشعلة متقدة، لعقود من خلال الأغنية الملتزمة، التي أبهجت أجيالًا، من الجزائريين، ووصلت إلى العالميًة."

وكتب تبون على صفحته الشخصية بموقع تويتر: "تعازيّ ومواساتي لعائلته وللأسرة الفنية الجزائرية جمعا، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر، الفنان الجزائري الكبير رابح درياسة عن عمر يناهز 87 عاما، الذى ولد في 1 يوليو 1934 بعاصمة الورود البليدة، وهو مغن، ومؤلف موسيقي، وملحن وكاتب كلمات جزائري من رواد وعباقرة الأغنية الجزائرية الأصيلة، ومتشبع بالطابع الشعبي البدوي الأصيل، ولقب بـ"ملك الأغنية البداوية"، في البلاد.