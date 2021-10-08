شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان يزور الأردن اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى بيروت اليوم إلى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة خاصة. وفق مكتب رئاسة مجلس الوزراء .

وعلى صعيد متصل، أطلع رئيس لبنان العماد ميشال عون في قصر بعبدا، فى لقاء مع وزير الطاقة والمياه، الدكتور وليد فياض على نتائج المحادثات التي أجراها في القاهرة وعمان لنقل الطاقة الكهربائية إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا.

وكان فياض قد التقى فى القاهرة مع وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر، لعرض التجربة المصرية في تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وبحث سبل دعم التعاون بين البلدين.

وأشاد الوزير اللبناني بـ"التطور السريع والملحوظ في المشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة"، معربا عن رغبته في الاستفادة منها في إعمار لبنان.

كما أكد اهتمامه بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة للربط الكهربائي بالإضافة إلى استمرار وزيادة حجم التعاون في كافة مجالات الكهرباء وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة للاستفادة من الخبرات المصرية ".

وفى نهاية اللقاء أكد الجانبان أهمية التنسيق لبحث إمكانية تدعيم الربط الكهربائي بين مصر والدول العربية والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطاقة الكهربائية، وسبل تسهيل مشاركة الشركات المصرية في مشروعات الكهرباء على أرض لبنان والنهوض بقطاع الكهرباء اللبناني.