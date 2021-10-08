شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: جميع المناطق لم تشهد حظرا للتجوال خلال عملية التصويت الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن جميع المناطق بالعراق لم تشهد حظرا للتجوال في عملية التصويت الخاص.



وأوضح رسول - في مؤتمر صحفي اليوم - أن القوات الأمنية قسمت على شكل مجموعات للأدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أن جميع مناطق العراق لم تشهد حظرا للتجوال أو قطعا للطرق في عملية التصويت الخاص، مضيفا أن الأمور تجري بسلاسة واحترافية وتنسيق كبير بين القوات الأمنية ومفوضية الانتخابات.



وفي سياق متصل، تابع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، سير العملية الانتخابات مع قيادة العمليات المشتركة والقادة الأمنيين بشأن الوضع الأمني الخاص بالانتخابات.



وذكرت - قناة (السومرية نيوز) العراقية أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها، للتصويت في الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ عام 2003.



وفي سياق آخر، أكدت قيادة العمليات المشتركة، أنه لم يتم تسجيل أي خروقات أو مخالفات حتى الآن خلال عملية التصويت الخاص.



وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي "إن هناك حضورا كبيرا لمنتسبي القوات الأمنية في مراكز الاقتراع"، مضيفا أن العمليات المشتركة مستعدة لأي حالة طارئة.



وأشار إلى أن صناديق الاقتراع الخاصة بنتائج العملية الانتخابية سوف تنقل جوا وبحماية كاملة.

