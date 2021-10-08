تركي آل الشيخ يكشف عن الدخل المتوقع لـ"موسم الرياض 2"

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر آل الشيخ تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، توقع من خلالها حصد ما يزيد على 6 مليارات ريال سعودي لموسم الرياض كدخل مباشر ومتوقع.

وأفاد آل الشيخ بأنه تعلم أن لغة الأرقام هي الأهم، مؤكدا وصول الدخل المباشر وغير المباشر، في موسم الرياض الماضي، إلى 6 مليارات ريال، وسط إنفاق 3.1 مليار.

وأكد رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه أن طموح بلاده عال، وبإنفاق أقل فإن المملكة تتوقع تجاوز هذا الرقم "6 مليارات ريال" هذا الموسم بهمة السعوديين.

وكان تركي آل الشيخ، كشف عن فعاليات "موسم الرياض 2"، والتطورات الجديدة، التي تم تدشينها لاستيعاب جمهور أكبر. ونشر آل الشيخ، تغريدة بحسابه على "تويتر"، تضمنت بوسترا إعلانيا بعنوان "أرقام موسم الرياض 2"، وكان أبرز ما فيه "إقامة 70 حفلا غنائيا عربيا، إضافة إلى 6 حفلات عالمية، مع إقامة مباراة مصارعة حرة ومباراة عالمية".

وانطلق "موسم الرياض" للمرة الأولى في عام 2019، إذ تمت إقامته في الفترة ما بين الـ11 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2019 واستمر حتى الـ18 من شهر يناير/ كانون الثاني لعام 2020، وحقق نجاحا كبيرا، إذ حقق أكثر من 10 ملايين زيارة، في حين أكدت الهيئة العامة للترفيه أنها تستهدف الوصول إلى 20 مليون زائر لفعاليات المهرجان المختلفة.

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