فتح تحقيق عاجل في مصر بعد العثور على كميات من لقاح كورونا ملقاة في الشارع... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة النيابة الإدارية في بيان، اليوم الجمعة، أنه تم فتح تحقيق عاجل في واقعة عثور عدد من المواطنين على كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا ملقاة بجوار إحدى الترع بنطاق مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

وأوضح البيان أن الهيئة رصدت تداول الواقعة أمس الخميس في عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أنه تم عرض الواقعة على رئيس الهيئة المستشار عزت أبو زيد، والذي كلف النيابة الإدارية ببني مزار، بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة وعرض الأوراق عليه فور انتهاء التحقيقات.

وأكد البيان أنه تم تشكيل فريق تحقيق لسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

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