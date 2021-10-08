واشنطن تنتقد المحاكمات العسكرية للمدنيين في تونس وتوجه نصيحة لرئيس البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الخارجية الأمريكية بيانا يوم الخميس 7 أكتوبر/تشرين الأول قالت فيه: "ينتابنا قلق وخيبة أمل إزاء ما ورد عن تونس في الآونة الأخيرة من تقارير بشأن تجاوزات طالت حرية الصحافة والتعبير ومن توظيف المحاكم العسكرية من أجل التحقيق في قضايا مدنية".

ودعا بيان الخارجية، الحكومة التونسية إلى "الإيفاء بتعهداتها بشأن احترام حقوق الإنسان"، في إشارة من الخارجية إلى تطمينات رئيس الجمهورية قيس سعيّد بشأن ضمان الحقوق والحريات.

وحثّت واشنطن رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيسة الحكومة الجديدة نجلاء بودن على وضع خارطة طريق واضحة، تؤمّن عودة العملية الديمقراطية، بمشاركة مختلف مكونات المجتمع المدني والأطياف السياسية.

ويأتي بيان الخارجية الأمريكية على خلفية إيداع الإعلامي بقناة الزيتونة عامر عيّاد والصحفية شذى بلحاج مبارك السجن، بسبب نشاطهما الصحفي.